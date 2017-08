Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen na een thriller van formaat in en tegen de grote rivaal Borussia Dortmund. Christian Pulisic en Pierre-Emerick Aubameyang brachten de geel-zwarten tot twee keer toe op voorsprong, maar Robert Lewandowski en een eigen doelpunt van Dortmund-doelman Roman Bürki in de allerlaatste minuut zorgden voor de 2-2 eindstand. In de strafschoppenreeks trok Bayern aan het langste eind.