Slecht nieuws voor vader en twee zonen die worden vastgehouden in Marokko: “Er wordt zelfs gesproken over celstraffen”

De vader uit Binche (Henegouwen) en zijn twee zonen die in Marokko worden beschuldigd van het verwonden van een animator, worden na bijna twee weken nog altijd vastgehouden. Het leek erop dat de drie de zaak zouden kunnen schikken, maar de situatie lijkt een stuk ernstiger, aldus de moeder van het gezin. “Er wordt zelfs gesproken over celstraffen.”

Het is bijna twee weken geleden dat Daniel en zijn zonen Nicolas (20) en Corentin (16) werden opgepakt in de Marokkaanse badplaats Agadir. Het trio wordt beschuldigd van het verwonden van een animator in hun hotel.

De hotelmedewerker sloeg een vrouwelijke collega, waarna Daniel de man op zijn agressie aansprak. De animator begon vervolgens ruzie te zoeken. Het gezin ging daarop naar de receptie om de situatie te melden en een klacht in te dienen, verklaarde Daniels vrouw Marjorie eerder. Een dag later arresteerden agenten haar man en twee zonen. De drie zouden de animator hebben verwond.

Celstraffen

Bijna twee weken later is de situatie amper veranderd, zegt Marjorie tegen de kranten van Sudpresse. Zij mocht terugkeren naar België, maar “haar mannen” zitten nog altijd vast. Ze heeft inmiddels zeker honderd telefoontjes gepleegd om een oplossing te vinden, maar zonder resultaat. Wat heet, de situatie lijkt van kwaad tot erger te gaan. De officier van justitie stelde aanvankelijk een schikking voor: de animator zou zijn aangifte intrekken als de Belgen zijn ziekenhuiskosten zouden betalen. Maar nu wordt er iets anders gezegd, aldus Marjorie. Zelfs als er een regeling wordt getroffen, kan de officier besluiten haar man en zonen te vervolgen. “Er wordt zelfs gesproken over celstraffen.”

Marjorie benadrukt verder dat de beschuldigingen niet kloppen. Haar gezinsleden gingen naar de receptie om de situatie juist niet te laten escaleren, zegt ze. Bovendien zouden de getuigenissen opeens zijn veranderd. Getuigen melden nu namelijk dat Daniel een tafel naar het slachtoffer zou hebben gegooid, terwijl in eerste instantie de jongste zoon daarvan werd beschuldigd, aldus Marjorie. Volgens de vrouw heeft haar man de animator enkel een duw gegeven.