Burgemeester van Neerpelt brengt zijn verloofde met de fiets naar het gemeentehuis

Neerpelt - Zaterdagnamiddag om 16 uur is burgemeester van Neerpelt Raf Drieskens voor de wet getrouwd met Vicky Winters in kleine familiale kring.

De politiek bracht hen samen in 2000 toen ze samen op de lijst stonden van de gemeenteraadsverkiezingen. Een jaar later werden ze een koppel. Sindsdien hebben ze een gezin uitgebouwd met drie kinderen. Burgemeester Drieskens kwam al fietsend naar het gemeentehuis, met bruid Vicky achterop. Hun kinderen fietsten mee. Het kerkelijk huwelijk en uitgebreid huwelijksfeest is voor volgend jaar.