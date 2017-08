Toxicoloog roept FAVV op resultaten over fipronil-besmetting bekend te maken

Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) roept het Voedselagentschap (FAVV) op om de resultaten van de staalnamen in de fipronilcrisis publiek te maken. Dat zegt hij zaterdag aan VTM Nieuws. Het FAVV belooft “zeer binnenkort” de globale resultaten te publiceren en dan meteen ook “de grootteorde aangeven van de aangetroffen concentraties”.

Eieren worden uit de rekken gehaald. Foto: BELGAIMAGE

“Geruster als ik die concentraties effectief mag zien”

Al de hele week zegt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat de concentraties fipronil in besmette eieren de alarmgrens niet bereiken, maar cijfers geeft het Voedselagentschap niet. Dat had Tytgat graag anders gezien. “Ik denk dat het geen kwaad kan om opener te zijn. Het zou jammer zijn dat door te weinig informatie het gevoel ontstaat dat er iets achtergehouden wordt”, zegt hij.

Tytgat: “Ik zou als toxicoloog geruster zijn als ik die concentraties effectief mag zien. Ik weet wat de acute referentiedosissen zijn: hoeveel mag een persoon maximaal binnenkrijgen om niet ziek te worden. Als het FAVV die waarden van alle loten zou geven, zou ik de boodschap kunnen geven om het Voedselagentschap te geloven, of niet.”

FAVV belooft “zeer binnenkort” resultaten te publiceren

Het FAVV benadrukt dat het zo helder mogelijk communiceert, “maar we zijn beperkt door het gerechtelijk onderzoek”. Maar het voedselagentschap belooft “zeer binnenkort” de globale resultaten te publiceren en dan meteen ook “de grootteorde aangeven van de aangetroffen concentraties”, klinkt het zaterdag in een reactie op Tytgat.

Foto: EPA

“Er lopen momenteel volop analyseresultaten van geblokkeerde bedrijven binnen”, verduidelijkt woordvoerster Katrien Stragier. “We verwachten zeer binnenkort alle resultaten te hebben. Op dat moment zullen we het totale en correcte beeld hebben van de situatie, en de globale resultaten communiceren. We zullen daarbij ook de grootteorde aangeven van de aangetroffen concentraties.”

“Nog altijd geen direct gevaar voor de volksgezondheid”

Stragier verzekert dat de reeds aangetroffen concentraties fipronil in België “nog altijd onder de zeer strenge Europees afgesproken limiet zitten”. Die limiet gaat uit van een consumptie van 2 eieren per dag. “Tot nu toe zien we nog altijd geen direct gevaar voor de volksgezondheid.”

Het FAVV herhaalt tot slot dat het het parket alle kansen wil geven in het fraudeonderzoek. “We respecteren daarom ten volle het geheim van het onderzoek. We staan er wel op om maximaal te informeren over de mogelijke impact op de volksgezondheid en geven info vrij zodra dat kan.”

CD&V: “Stop de politieke spelletjes”

“Heb vertrouwen in het FAVV en stop met de politieke spelletjes op de kap van het Voedselagentschap”, zo reageert Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V) op de kritiek op de communicatie van het Voedselagentschap (FAVV) in de fipronil-crisis.

Bart Dochy. Foto: BELGA

Oppositiepartijen Groen en sp.a vinden dat er dringend meer duidelijkheid moet komen over de impact van de mogelijk met fipronil besmette eieren in ons land. Sp.a-voorzitter John Crombez nam vrijdag in “Terzake” (Canvas) de communicatie van de regering en het Federaal Voedselagentschap FAVV over de eierencrisis op de korrel.

“Men zei dat er niets aan de hand is in België, maar de eieren worden wel uit de rekken gehaald bij de supermarkten. Er is echt duidelijkheid en communicatie nodig vanuit de regering en het Voedselagentschap”, aldus Crombez. De sp.a-voorzitter verwees naar de dioxinecrisis uit 1999. “Dat begon ook zo met de boodschap van er is niets aan de hand en we kunnen niets zeggen.”

Dochy (CD&V) heeft het heel moeilijk met die kritiek. “Laat ons toch eens vertrouwen hebben in de deskundigheid van het Voedselagentschap. Laat dat agentschap zijn werk doen. Zij hebben de expertise in huis en kunnen de situatie het best inschatten op basis van risico-analyses. Zij zullen dus wel op het juiste moment communiceren en de juiste maatregelen nemen”, zegt de CD&V’er.