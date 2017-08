Man vraagt aan bar om mannen weg te houden van zijn vriendin als ze komt feesten met vriendinnen

Een man die een berichtje naar een café stuurde met de vraag om zijn vriendin in de gaten te houden wanneer die er ging feesten met haar vriendinnen, heeft het deksel op de neus gekregen.

Het screenshot werd gedeeld door Filthy’s, een café in het Engelse Newcastle. “Hallo, mijn vriendin gaat mee naar een vrijgezellenfeestje bij Filthy’s dit weekend”, begint de afzender zijn bericht. “Ik vroeg me af of ik iemand van het personeel kan betalen om haar in de gaten te houden, en er zeker voor te zorgen dat er geen mannen aan hun tafel komen en zo. Maar ik wil niet dat de groep te weten komt dat iemand hen in de gaten houdt!”

Helaas. Zoals je al kon vermoeden uit het feit dat de bar het bericht integraal op Facebook zette, kreeg hij het deksel op de neus. “Aan al wie overweegt om ons geld te geven om partners te stalken: we zijn een bar, we zijn geen privédetectives of professionele perverten.”

Als de vriendin in kwestie de bar leuk vindt op Facebook, heeft de man allicht een en ander uit te leggen.