Al drie doden door hittegolf in Italië

In Italië zijn al drie doden gevallen door de extreme hittegolf. Twee mensen overleden door een bosbrand, een vrouw overleed in haar auto die was meegesleurd door een overstroomde rivier. Dat meldt de Italiaanse politie zaterdag.

Nabij het skistation Cortina d’Ampezzo in de Dolomieten vond de politie zaterdagochtend een auto die was meegesleurd door een kolkende rivier. In de wagen zat een vrouw. Alle hulp kwam te laat.

Twee dagen geleden overleden een 79-jarige vrouw en een 82-jarige man in de Abruzzen en nabij Matera, in het zuiden van Italië. Zij werden verrast door een bosbrand.

Italië gaat gebukt onder een extreme hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Voor de komende dagen riep het ministerie van Gezondheid het hoogste waarschuwingsniveau drie uit voor steden over heel het land, onder meer Bolzano, Bari, Milaan, Rome, Turijn, Firenze en Venetië. Dat betekent dat de hitte niet alleen gevaarlijk kan worden voor zieken, bejaarden en kleine kinderen.

De schuld ligt bij het hogedrukgebied “Lucifer” uit Afrika, dat voor recordtemperaturen zorgt. Onder andere ten zuiden van Napels zijn reeds gevoelstemperaturen van 53 graden geregistreerd. Vele regio’s in Midden- en Zuid-Italië kampen al weken tegen een ongewone droogte, met desastreuze gevolgen voor de landbouw.