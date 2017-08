Simona Halep verliest van Makarova, maar vooral van de hitte op WTA Washington

De Roemeense Simona Halep (WTA 2) heeft vrijdagavond de kwartfinales van het WTA-toernooi van Washington (hardcourt/250.000 dollar) niet overleefd. Halep werd in haar partij tegen de Russische Ekaterina Makarova (WTA 58) geveld door de hitte in het begin van de derde set en moest opgeven. Op dat moment hadden beide speelsters één set gewonnen en stond Makarova 1-0 voor in de derde set (2-6, 6-3 en 1-0).

Halep reageerde na afloop berustend. “Ik kon niet op tegen de hitte”, legde ze uit. “Ik voelde me ziek en kon gewoon niet meer verder. Ik had nog gevraagd om de partij later te beginnen, maar dat werd me geweigerd.”

In de halve finales wacht voor Makarova de Française Océane Dodin (WTA 55), die de Duitse Sabine Lisicki (WTA 190) versloeg in drie sets (5-7, 6-4 en 7-6 (7/4)). De andere halve finale is een Duits onderonsje tussen Julia Görges (WTA 40) en Andrea Petkovic (WTA 102).