Wit wijntje? Misschien drink je het al je hele leven verkeerd

Een wit wijntje drinken we graag koud, het liefst nog op een zonnig terras. Niet doen, zeggen verschillende sommeliers. Witte wijn smaakt beter als hij niet te koud geserveerd wordt.

'Witte wijn moet koud geschonken worden en is hij niet koud genoeg, dan gooien we er eventueel nog wat ijsblokjes bij'. Fout, zeggen verschillende sommeliers, waaronder Patrick Cappiello, in 2014 door Food & Wine Magazine nog uitgeroepen tot 'Sommelier van het jaar'.

"Geen enkele wijn mag koud geschonken worden, zelfs geen witte wijn", aldus de sommelier in Huffington Post. "Het is een kwestie van heel simpele chemie. Hoe kouder de wijn, hoe meer de moleculen gaan krimpen. Schenk je wijn iets warmer, dan komen veel meer aroma's vrij."



Je mag witte wijn fris serveren, maar niet koud. Een fles witte wijn schenk je best tussen de 7 en 12 °C. Kouder dan 6° (of koelkasttemperatuur) proef je weinig. Hoe fijner de wijn, hoe minder hij ook gekoeld mag worden.

Als het buiten heel warm is, zal de temperatuur van de wijn in je glas heel snel veranderen. Serveer de witte wijn daarom toch altijd iets frisser dan de ideale schenktemperatuur.