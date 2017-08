Tegen eind deze eeuw tot 152.000 doden door hittegolven in Europa

Het aantal Europeanen dat jaarlijks overlijdt als gevolg van een hittegolf, overstroming, storm of andere extreme weersomstandigheden zal tegen het einde van de eeuw oplopen tot 152.000. Nu zijn er dat zo’n 3.000 per jaar. Vooral het aantal doden door hittegolven zal exponentieel stijgen, tot 151.500 per jaar (99 procent van het totale aantal slachtoffers). Dat staat te lezen in een studie van het Joint Research Centre van de Europese Commissie in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Planetary Health.