Neerpeltse Tanja (26) doneerde al vijf keer eicel, maar taboe blijft

Genk / Neerpelt - In het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk hadden zich vrijdagmiddag al meer dan 150 vrouwen kandidaat gesteld als eiceldonor. De kandidaturen stroomden binnen na het artikel in onze krant van vrijdag over de oprichting van de eerste Limburgse eicelbank in het ZOL.

De gedoneerde eicellen moeten dienen voor vrouwen die door bijvoorbeeld een vroegtijdige menopauze geen eicellen meer produceren maar toch een kindje willen.

Toch blijft het een taboe, stelt een 46-jarige vrouw die jaren geleden eicellen afstond. Tanja (26) uit Neerpelt is ook een eiceldonor. “De eerste zwangerschap dankzij mijn eicel was emotioneel,” vertelt ze. Toch deed ze het in totaal al vijf keer, en is ze van plan het nog een zesde keer te doen. Lees hier het volledige verhaal van Tanja en de 46-jarige donor die liever anoniem blijft.