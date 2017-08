Wat te doen dit weekend? Dit zijn onze zomertips

Het is vakantie, dus trekken we massaal naar het buitenland op zoek naar zon, zee, strand en heel wat leuke activiteiten. Maar ook in de eigen provincie valt er deze zomer heel wat te beleven. Elke dag schotelen wij u enkele tips voor.

1) Historic Grand Prix op het Circuit

De vierde manche van de Belgian Historic Cup start vandaag op Circuit Zolder. Verder op het programma: Belgian Youngtimer Cup, Modena Motorsport – Ferrari F1, Demo Historic Monoposto en als kerst op de taart het oldtimerevent Concours d’Elégance. De hoogdagen van de F1 in Zolder komen zo opnieuw tot leven. Er zijn ook een reeks legendarische Formule 1 wagens te spotten.

Op 05 en 06/08 op Circuit Zolder, Terlaemen 30 in Heusden-Zolder. Zaterdag betaal je 20 euro aan de kassa, zondag 25 euro. Voor twee dagen betaal je 30 euro.

www.circuit-zolder.be

2) Glascultuur op het Kerkplein

Cultuur op het Kerkplein wordt zondag omgetoverd tot ‘Glascultuur op het Kerkplein’. De hele dag staat volledig in het teken van glas. Meer dan twintig glaskunstenaars uit België, Nederland, Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten tonen hun specialiteit. Verder is er een optreden van muziekensemble Sustain. Ook kan je Het Glazen Huis en de tentoonstelling Vitrum et Lumen gratis bezoeken.

Op 06/07 van 10 tot 17 uur op het Kerkplein in Lommel. Gratis toegang.

www.toerismelommel.be

3) Tuilt feest met Belle Perez

Tuilt feest dit weekend. Zaterdagavond staat Tuilt Live op het programma met een optreden van de rockers van Outback. Daarna zorgt Tracy Lane voor een mix van opzwepende muziek en dansbare meezingers. Zondag is het shownamiddag met optredens van Belle Perez en Misguided. Er is doorlopend animatie met dansdemonstraties van Bayaat, een Vlaamse kermis. Kinderen kunnen uit de bol gaan op de kinderdisco.

Op 05/08 vanaf 20 uur, en op 06/08 vanaf 14 uur in de feesttent op het Sint-Jozefplein in Hasselt. Gratis inkom.

www.tuiltfeest.be

4) Tweedaagse jubileumtocht door As

De Boskabouters en de Heikabouters vieren beide een jubileum van respectievelijk 35 en 25 jaar. Dat doen ze twee dagen lang met uitgestippelde wandeltochten van 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer over een parcours door de bossen en heide van As en Niel-bij-As. Er zijn twee rustposten waar drank en vlaai te koop is.

Op 05 en 06/08, inschrijven kan telkens van 7 tot 14 uur in de parochiezaal, Hoogstraat 15 in As. Deelname kost 1,10 euro voor leden en 1,5 euro voor niet-leden.

5) Muziek en animatie op Oost Flaneert

Dit weekend is er tal van animatie en muziek in Houthalen-Oost. Zowel zaterdag als zondag vindt er een braderie plaats met springkastelen en kermisattracties voor de allerkleinsten. Zaterdag is er een Oldies Night met optredens van Brothers, Long Road, en daarna een dj. Zondagmiddag is er een kinderparty met Kriebelkuil, een dj zorgt daarna voor een streep muziek en om 20 uur is er een optreden van Knappe Koppen.

Op 05 en 06/08 telkens vanaf 10 uur in de Weg naar Zwartberg in Houthalen-Oost. Gratis toegang.