WK ATLETIEK. Farah loopt zichzelf geschiedenisboeken in: derde keer goud op 10.000 meter

Op de 10.000 meter won de Brit Mo Farah in ‘zijn’ Londen met sprekend gemak zijn derde gouden medaille op die afstand op een WK atletiek. Voor de tweevoudig olympisch kampioen op die afstand, was het zijn laatste 10 kilometer. In de reeksen van de 100 meter heeft Usain Bolt zich vlot kunnen plaatsen voor de halve finales in 10.07. De Jamaicaan toonde zich erg ontspannen, maar kwam niet zo vlot op gang. Op het eind kon hij toch nog uitlopen naar 10.07, de achtste tijd van alle deelnemers/

In de reeksen van de 100 meter plaatsten de eerste drie van elke reeks en de zes snelste verliezers zich voor de halve finales. Usain Bolt, die al elf gouden medailles haalde op wereldkampioenschappen, kwam aan de beurt in de laatste reeks. De Jamaicaan toonde zich voor de race erg ontspannen en dolde onder meer met de mascotte. Bolt kwam niet zo vlot op gang, maar keek halverwege opzij en kon ontspannen uitlope. Hij finishte, niet volledig tevreden, in 10.07. Daarmee heeft Bolt de achtste tijd van alle deelnemers.

Foto: REUTERS

In de eerste reeks liep de Amerikaan Christian Coleman, die Bolt misschien in de finale kan bedreigen, op zijn gemak naar 10.01. De Jamaicaan Yohan Blake, vorig jaar vierde in Rio op de 100 meter, kwalificeerde zich niet zonder moeite in de tweede reeks in 10.13. Een andere Jamaicaan overtuigde wel: Julian Forte won de derde reeks in 9.99, de snelste tijd van de avond. De Amerikaanse veteraan Justin Gatlin, intussen 35, won zijn reeks vlot in 10.05 onder luid boegeroep, omwille van zijn dopingverleden.

Bolt ontevreden over startblokken

Bolt was kritisch voor zichzelf na zijn race: “Dat was niet goed. Ik struikelde toen ik uit de startblokken kwam. Die blokken zijn de slechtste die ik ooit meemaakte. Tijdens de opwarming voelde ik het al dat er iets niet klopte. Mijn start moet alleszins beter.”

Over het publiek was de Jamaicaan wel erg te spreken:” De supporters zijn hier altijd fantastisch. Ze steunen me en dat apprecieer ik erg. Ik kijk al uit naar de finale. Misschien is het niet zo erg dat ik al voluit ben moeten gaan, want ik voel dat het nog wat stroef draait.”

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Afscheidnemende Farah speelt met de tegenstand op de 10.000 meter

Het tempo lag hoog in de eerste rondes van 10.000 meter. Een duo uit Oeganda probeerden de Brit Farah al voor de laatste ronde op achterstand te zetten. Hun spelletje slaagde echter niet en het tempo zakte. Dat speelde in de kaart van Farah, die zich helemaal achteraan het peloton geposteerd had.

Na 4.000 meter toonde Farah een eerste keer hoe goed hij was. Op zijn sloffen kwam hij even aan de leiding lopen en lonkte hij naar de concurrentie. Daarop verhoogden de Kenianen het tempo en Farah nam zijn stek achterin opnieuw in.

Op 1.500 meter van het eind deed Farah nog eens hetzelfde: opschuiven naar de kop om dan het tempo te laten zakken. Zo begonnen tien atleten aan de laatste kilometer. De posities wisselden voortdurend en er werd veel geduwd en getrokken. Op 600 meter van de finish nam Farah resoluut de leiding, met drie Kenianen in zijn spoor. Farah stond de koppositie niet meer af en liep in de laatste rechte lijn weg van zijn tegenstanders. De Oegandees Cheptegei pakte zilver, de Keniaan Tanui brons.

Na 2013 en 2015 pakt Farah in zijn Londen een derde gouden medaille op de 10.000 meter op een wereldkampioenschap. Farah is ook tweevoudig olympisch kampioen op die afstand. De Brit, die volgend weekend ook nog de 5.000 meter loopt, neemt eind deze zomer afscheid van de piste.

Uitslag:

1. Mohamed Farah (GBR) 26:49.51

2. Joshua Cheptegei (OEG) 26:49.94

3. Paul Tanui (KEN) 26:50.60

4. Bedan Muchiri (KEN) 26:52.12

5. Jemal Yimer (ETH) 26:56.11

6. Geoffrey Kamworor (KEN) 26:57.77

7. Abadi Hadis (ETH) 26:59.19

8. Mohammed Ahmed (CAN) 27:02.35

Foto: REUTERS