Aflevering nr. 1403 - Het esdoorntje dat ik had verplant, is vijftien centimeter groot. Het heeft elf blaadjes.

Een Japanse esdoorn is niet de gemakkelijkste boomsoort om te kweken. Hij heeft een voedingsbodem nodig die water doorlaat. Hij wil zon, maar ook schaduw. Te veel water en hij krijgt schimmels, te weinig en zijn bladeren sterven af. Hij kan niet tegen harde wind. Strenge vorst in het voorjaar kan fataal zijn.

* * *

In een natuurgids over de bloemen van Svalbard – een dun boekje – ontdekte ik dat er in het Arctische Noorden geen planten groter dan vijftien centimeter worden.

Buiten zomerbloempjes, wat gras en mos, groeit er niets op Spitsbergen. De boomgrens ligt meer dan duizend kilometer ten zuiden. Op 800 kilometer van de noordpool krijgen grotere bloemen, struikgewas en bomen niet de kans om de winter te overleven.

* * *

De jonge esdoorn die ik verpotte is niet het resultaat van eigen kweek. Mijn vrouw en ik ontdekten hem tegen de muur, tussen de bakstenen van de oprit. Ongeveer de slechtste plek voor een plant. De zon schijnt er nooit en het witte zand tussen de bakstenen heeft maar weinig met potaarde gemeen.

Het is de eerste keer dat we een telg van een van onze esdoornbomen hebben gevonden, en dan nog op een plaats waar zelfs onkruid het moeilijk heeft. De eerstgeborene had voor zijn wiegje een vreemde plek gekozen.

* * *

Tijdens onze klimtocht naar een bergtop op Svalbard, passeerden we de ruïne van een oude steenkolenmijn. Fossiele brandstof is het bewijs dat Spitsbergen ooit in een vruchtbaarder klimaat vertoefde.

Enkele jaren geleden ontdekten paleontologen er de fossielresten van een tropisch woud. 380 miljoen jaar geleden stonden hier bomen van meer dan vier meter hoog. De Arctische eilandengroep heeft een lange zeereis vanuit het zuidelijk halfrond achter de rug.

* * *

Indien we het boompje tegen verplettering door autobanden of schoenzolen wilden beschermen, moest het verhuizen.

Pas nadat ik met een koevoet een viertal bakstenen had losgewrikt, slaagde ik erin om het plantje te bevrijden. Twee van zijn lange, haarfijne wortels, liepen door spierwit zand langs de muur.

Ik mengde de potgrond waarin ik het wilde verplanten, met wat van het rijnzand waarin het had wortel geschoten. Een uitgehongerd mens schotel je ook niet zomaar dadelijk een rijke maaltijd voor.

Het boompje staat nu in de buurt van de esdoorn waarvan het een telg is. Dat kan alleen maar helpen, denk ik.

Zon, wolken en sterren passeren boven de kruinen van ouders en kind.

* * *

Onze beukenboom is twee keer groter dan ons huis. Hij zou gemakkelijk honderdvijftig jaar oud kunnen zijn, of meer.

Toen we hier kwamen wonen was de schors van zijn stam gebarsten, door zonnestralen verbrand. Zoals een mens heeft ook een beuk een gevoelige huid.

Iemand die de boom er aantrekkelijker had willen doen uitzien, zaagde de onderste takken ervan af. Vergissing.

Met jutezakken heb ik jarenlang de stam tegen uv-stralen beschermd, tot hij opnieuw ondertakken aangroeide die voor schaduw zorgen.

Nu staat hij er goed bij. De machtige getuige van een werkelijkheid die ons overstijgt.

* * *

Er schijnt een kalm licht rond oude bomen.

Zij laten de wind door hun bladeren vloeien

en sterren hoog boven hun kronen passeren

in een koninklijke processie.

Rolf Jacobsen (1907-1994),

‘Nachtmuziek’; vert. Olav Grinde,

’Nattåpent’ (1985), p. 85

* * *

Mijn vrouw waarschuwde dat indien ik het over mijn ‘beukenboomervaring’ zou hebben, mannen met witte jassen straks zouden aanbellen. We zien wel…

Het ging zo. Wanneer ik onder onze beuk loop, moet ik me altijd wat bukken. Voor een keer besloot ik om stil te blijven staan en zijn takken op m’n schouders te laten rusten.

Het is misschien een hersenspinsel van eigen kweek, maar wat ik toen voelde vergeet ik nooit. Uit de takken waarmee de boom me omarmde, stroomde een warmte die me met een onbeschrijflijk grote dankbaarheid vulde.

In de leefwereld die de mens met planten en dieren deelt, bestaan enkel de verschillen die wij eraan opdringen – 15 cm of 150 cm groot; 15 dagen of 150 jaar oud, wat maakt het uit? Zon, maan en sterren dekken alles gelijk toe met toegewijd licht van een kostbare schoonheid.

Good luck en tot ziens.

Uw trouwe dienaar, FB