Standard-trainer haalt uit naar Belfodil: “Hij is al van januari bezig met een transfer”

Standard-aanvaller Ishak Belfodil kon afgelopen winter nog voor veel geld naar het Engelse Everton, maar de Franse Algerijn haalde vrijdagavond zelfs de selectie van Standard niet meer voor de competitiematch tegen Racing Genk. Trainer Ricardo Sa Pinto is niet tevreden over zijn inzet op training en toonde zich hard na de match.

Sa Pinto kwam na afloop terug op het ontbreken van Belfodil. “De Belfodil van de eerste maanden bij Standard speelt bij mij altijd, maar het probleem is dat hij al van januari bezig is met een transfer. Dat is de voorbije zes weken niet anders, hoewel er niks concreet is. Hierdoor is de speler fysiek en psychologisch niet 100 procent. Hij kan niet de prestaties leveren die ik wil zien”, was Sa Pinto hard.

Toch ontkende Sa Pinto een conflict. Hij heeft zich altijd professioneel gedragen, daar ligt het probleem”, benadrukte hij. “Hij is gewoon niet klaar om te voetballen. Ik ben geen politieman, maar ik moet beslissingen nemen. Nu moet de toekomst uitwijzen of er een transfer komt of niet. We zullen zien hoe Belfodil er nu mee omgaat.”