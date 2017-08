Hasselt -

Vrijdagochtend heeft een aannemer die aan de slag is aan de Philipsbrug in Kiewit een toevoerleiding van de waterleiding overgetrokken. Daardoor kwamen zowel Kiewit als Kuringen-Heide zonder water te zitten omdat de toevoer afgesloten werd. Rond 14 uur was het probleem opgelost en had iedereen weer water.