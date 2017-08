Reporter krijgt live op tv rake vuistslag van stomdronken man

Een Russische journalist was live op televisie toen hij vanuit een park in Moskou verslag aan het geven was. Maar een dronken voorbijganger gooide roet in het eten en verstoorde de uitzending. Met zijn vuisten.

Het was geen alledaags verslag voor Nikita Razvozzhayev. De journalist vertelde aan het nieuwsanker van NTV alle nieuwtjes over de jaarlijkse ‘Airborne Troops Day’, waarin het Russische leger geprezen wordt. Alles verliep vlekkeloos, tot er plots een dronken man passeerde. Nikita probeerde te vragen om weg te gaan nadat de man het beeld verstoorde, maar dat was er duidelijk te veel aan. Zonder aarzelen gaf de dronken man Nikita een vuist in het gezicht.

De politie verklaarde achteraf dat ze hem hadden gearresteerd en dat de dronken man gekend was als een agressieve voetbalhooligan.