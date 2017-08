Tennisster Yanina Wickmayer krijgt twee nieuwe coaches

Yanina Wickmayer zal vanaf het ITF-toernooi in het Canadese Vancouver getraind worden door Michiel Antheunis en Carl Maes. Voordien was de Fransman Nicolas Beuque haar coach.

Antheunis, die eerder al met Yanina trainde, zal voor alle Grand Slams en ongeveer 15 weken per jaar meereizen zodat hij zijn engagement bij de tennisclub in Diest kan blijven combineren. De thuisbasis van Yanina Wickmayer blijft de Kim Clijsters Academy in Bree waar Maes samen met Yanina traint. “Ik ken Michiel en Carl goed”, klinkt het bij de tennisster. “We hebben in het verleden samen al mooie resultaten neergezet. Zij vormen de perfecte tandem om mijn tennisspel terug op de rails te krijgen.”

Dit weekend speelt Wickmayer voor de Orange County Breakers uit Los Angeles de finale van World TeamTennis. Vancouver start midden augustus en wordt het eerste toernooi waar Antheunis aan de slag gaat als coach van Yanina. Hij zal eveneens meereizen naar de US Open waarna het tennisseizoen in Azië wordt afgesloten.