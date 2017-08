Colley gegeerd op transfermarkt: “Honderd procent focus op KRC Genk”

Het worden nog vier lange weken vooraleer op 31 augustus om middernacht een punt gezet wordt achter een maffe mercato. Zeker als je aan het roer staat bij KRC Genk en de boodschap hebt verspreid dat er niemand meer weg mag. Ook Omar Colley (24) niet, de sterkhouder van de Genkse defensie wordt nochtans al weken het hof gemaakt door (vooral) het Italiaanse Sampdoria. “Ik ben voor honderd procent gefocust op KRC Genk”, zegt Colley, die op de vooravond van de kraker op Sclessin niet wil ingaan op de aanhoudende transfergeruchten.

Of hij kan bevestigen dat hij dit seizoen volmaakt in Genk? Nee, zo ver wil Omar Colley niet gaan. “Ik ben nu hier, dat is het belangrijkste. Over mijn toekomst heb ik voor het overige niets te zeggen. ...