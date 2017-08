Zestiger half blind geslagen bij brute overval

Opglabbeek - De 62-jarige François V. H. uit Opglabbeek draagt tot op vandaag nog sporen van de brutale overval waarvan hij op 21 februari slachtoffer was. “Ik zie het niet meer goedkomen. Hij kan zich niet meer behelpen. Ze hebben hem zo hard geslagen dat zijn gezicht volledig gebroken was”, zucht zoon Jean. De daders zijn twee jonge twintigers die in hetzelfde flatgebouw als het slachtoffer woonden. Donderdag zijn ze een eerste keer voor de rechter verschenen.

François verbleef lange tijd op intensieve zorgen, maar is nu weer thuis. “Hij zit de hele dag in zijn zetel. Zijn zicht is nagenoeg weg. Hij kan niks meer en moet zich laten verzorgen zoals een klein ...