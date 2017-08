Amerikanen beschaamd over Trump

Een kleine meerderheid van de Amerikanen schaamt zich over president Trump. Amper een kwart is trots op de president. En ruim 60 procent vindt dat hij sinds zijn intrede in het Witte Huis slecht gepresteerd heeft. Dit blijkt uit een nieuwe peiling.

Volgens de Quinnipiac University vormen de cijfers de hoogste graad van afkeuring en de laagste graad van steun sinds Donald Trump op 20 januari de eed aflegde. Vooral op vlak van buitenlands beleid, de economie, immigratie, gezondheidszorgen en terrorisme, kortom op de belangrijkste beleidsdomeinen, scoort de president slecht.

De peiling is vorige week afgenomen, een tijdspanne waarin het Witte Huis op zijn kop leek te staan met het ontslag van woordvoerder Sean Spicer, de intrede en het snelle ontslag van communicatiedirecteur Anthony Scaramucci en de vervanging van stafchef Reince Priebus door generaal John Kelly.

Ontsporen

De meerderheid van de ondervraagde Amerikanen vindt dat Trump niet eerlijk is, geen goede leider is, niet slim is en dat hij niet om hen geeft. Meer dan de helft van de ondervraagden zegden ook dat Trump “geprobeerd heeft het onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 te laten ontsporen of tegen te werken”. Trump zelf noemt dat onderzoek “een heksenjacht”.