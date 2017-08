Een gestolen computermonitor voor beroepsfotografen is opgedoken op de zoekertjessite tweedehands.be. Het toestel met een waarde van 1.500 euro werd begin juli gestolen uit de fotozaak Robijns in Sint-Truiden. Enkele uren nadat zaakvoerder Frank Deltour van het zoekertje op de hoogte was gebracht, werd het van de site verwijderd.