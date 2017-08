Riemst -

Gisteren, exact veertien dagen nadat er brand ontstond in de mergelgrotten in Kanne (Riemst), was de schoonmaakactie in sterrenrestaurant Château Neercanne nog in volle gang. “De werken gaan zeker nog een maand duren, en ik vrees zelfs langer”, zegt directeurPeter Harkema.