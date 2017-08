Blamage voor AA Gent: nederlaag bij nietig Altach betekent einde van Europese dromen

AA Gent heeft de terugwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League tegen het Oostenrijkse Altach verloren met 3-1. Daardoor is het ook meteen uitgeschakeld. Gent kwam al vroeg 1-0 achter, maar kwam via een penalty van Milicevic nog voor de rust gelijk. Meteen na de rust werd Mitrovic uitgesloten. Gent kon zijn wil niet meer opleggen en slikte nog twee doelpunten.

De wedstrijd begon precies zoals AA Gent het niet wou. Altach maakte de bal in de eerste minuten ongrijpbaar en net toen Gent wakker leek te worden, liep het fout. Een lange bal vloog over Asare, die dacht dat doelman Jacob Rinne de bal zou wegzetten. Ngamaleu zat ertussen en liftte de bal mooi over de twijfelende Rinne. Kapitein Asare maakte zich terecht boos op zijn doelman.

Gent leek meteen gelijk te maken. Milicvic trapte een vrije trap op doelman Kobras, die loste de bal, maar Coulibaly miste in de rebound. Aan de overkant hield Rinne Altach van de 2-0. Daarna volgde een rommelige fase, met vier gele kaarten voor Gent. Intussen moest Altach een eerste keer noodgedwongen wisselen en ook Vanhaezebrouck greep vroegtijdig in. De gele Esiti moest eruit voor de snelle Samuel Kalu.

Net voor de rust kreeg AA Gent uit het niets een terechte strafschop. Coulibaly werd onderuit gehaald door Netzer en Milicevic trapte de elfmeter koel voorbij Kobras. De gelijkmaker was op dat moment gevleid, want Altach was beter in de eerste helft. Maar de troepen van Hein Vanhaezebrouck konden met verse moed de kleedkamer in.

Mitrovic ziet meteen rood in de tweede helft

Ook de tweede helft begon dramatisch voor Gent. De snelle Ngamaleu maakte Mitrovic opnieuw het leven zuur en de Gent-verdediger zag geen andere mogelijkheid dan de Kameroener foutief te stoppen. Dat leverde hem een tweede gele kaart op en dus rood .

Voor AA Gent was het een kwartier pompen of verzuipen met tien. De Gentenaars konden niets klaarmaken en er volgde net als in de eerste helft een rommelige periode met veel overtredingen en kaarten aan beide kanten. Gent kwam niet ongeschonden uit die veldslag, want Andrijasevic moest geblesseerd afgevoerd worden. Sylla kwam hem vervangen.

In een stilaan grimmige sfeer kwam Gent eerst nog goed weg. Aigner kreeg een open kans, maar mikte de bal knullig naast de kooi van Rinne. Maar een kwartier voor het eind rolde de bal tot bij Stefan Nutz en die schoot de bal vanop 25 meter staalhard in de rechterbovenhoek: 2-1. Dat veranderde echter niet veel aan de Gentse opdracht, de Buffalo’s moesten sowieso nog één keer scoren. Maar de Oostenrijkers wierpen alles in de strijd en met veel kleine overtredingen haalden ze het tempo volledig uit de wedstrijd.

Met een man meer bleef Altach de Gentse opbouw verstoren, waardoor de Buffalo’s amper aan kansen kwamen. Simon kreeg 10 minuten voor tijd dan toch eens een kans op de 2-2, maar hij knalde de bal net over de kruising. In de 89ste minuut voetbalde Altach de Gentse verdediging helemaal uit verband en Dobras kon de 3-1 rustig binnen leggen. Een reactie van AA Gent kwam er niet meer.

