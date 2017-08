Hoeveel mensen passen er in een piepkleine auto? Deze man ontdekte het antwoord na een banaal ongeval

Een Britse man kwam afgelopen vrijdag te weten hoeveel personen er precies in een piepkleine auto passen, toen hij werd aangereden door een Honda Civic. De botsing werd gefilmd door een bewakingscamera en toonde maar liefst negen mensen die na de crash in allerijl in alle richtingen wegstoven.

Het lijkt wel een komische filmscène met clowns in de hoofdrol, maar voor de bestuurder van de witte sportwagen was het niet zo grappig. Nadat zijn auto werd aangereden in de Britse stad Leicester, had hij hoogstwaarschijnlijk niet gedacht dat de bestuurder zou vluchten en al zeker niet dat hij onmiddellijk zou worden gevolgd door nog zeven andere. Op bovenstaande beelden, die met een beveiligingscamera werden gefilmd, is zelfs nog te zien hoe een van de jongeren plots op zijn stappen terugkeert om nog een negende man uit de koffer van de auto te bevrijden.

Een inwoner van Leicester zag het ongeval gebeuren en verklaarde dat het net een auto vol clowns was en dat de jongeren maar bleven komen, over elkaar vallend in hun haast om te ontsnappen. De politie van Leicestershire onderzoekt de zaak, maar gaf nog geen verdere informatie. Er zou niemand gewond zijn geraakt tijdens de crash. De opmerkelijke video van het ongeval werd op sociale media gepubliceerd en werd intussen al tienduizenden keren bekeken.