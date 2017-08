Twee Oekraïense atletes voorlopig geschorst op WK atletiek

De Oekraïense atletes Olesya Povkh en Olha Zemlyak zijn voorlopig geschorst voor het gebruik van verboden middelen. Dat heeft de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) donderdag bekendgemaakt op de vooravond van het wereldkampioenschap atletiek in Londen (4-13 augustus).

De 29-jarige Povkh is een sprintster die in 2012 vice-Europees kampioen werd op de 100 meter. Povkh zou in Londen deelnemen aan de 100 meter en de 4x100 meter. De 27-jarige Olha Zemlyak liep in 2014 naar Europees zilver op de 400 meter en was ingeschreven voor de 400 meter en 4x400 meter.

Het was de Athletics Integrity Unit (AIU) die besliste over de voorlopige schorsing van de twee atletes. De instelling werd in december 2016 door de IAAF opgericht om dopingsgeschillen en corruptiezaken op te lossen. Het AIU heeft de verantwoordelijkheid om dopingstesten te organiseren, onderzoeken op te starten en deze resultaten vervolgens bekend te maken.