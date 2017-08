Thiam blikt vooruit op WK: “Puntenaantal is belangrijker dan de kleur van de medaille”

Nafi Thiam heeft donderdag in Londen de internationale pers toegesproken in de aanloop naar het WK atletiek dat nu vrijdag van start gaat. De Belgische olympische kampioene doet zaterdag en zondag een gooi naar haar eerste wereldtitel in de zevenkamp.

Na haar olympische titel in Rio van vorig jaar verwacht iedereen dat Nafi Thiam ook in Londen als eerste Belgische ooit de wereldtitel zal pakken. Maar de Naamse laat zich niet onder druk zetten. “Het blijft wel een WK en de prestaties van de concurrentie heb je niet in de hand. Daarom zal ik niet ontgoocheld zijn als ik een mooi puntenaantal kan behalen, maar dat geen goud oplevert.”

Eind mei brak Thiam in Götzis voor het eerst door de legendarische grens van 7.000 punten. Ze won het officieuze WK toen met maar liefst 7.013 punten. Al denkt Thiam niet dat ze dat aantal in Londen zal kunnen bereiken. “De omstandigheden in Götzis waren ideaal: het weer, het uurschema,... Dat zal in Londen anders zijn. Anderzijds. Het zou onlogisch zijn dat ik in een paar maanden van een zeer goed niveau plots naar een slecht niveau zou gaan.”

Thiam mag in Londen flinke concurrentie verwachten van de Britse Katarina Johnson-Thompson (6.691 punten), die het thuisvoordeel heeft.

