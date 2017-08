Campenaerts pakt goud op EK tijdrijden na straffe remonte

De Belg Victor Campenaerts was op het EK in het Deense Herning de snelste in de tijdrit over 46 kilometer. Campenaerts vertrok rustig, maar versnelde naarmate de tijdrit vorderde en dook uiteindelijk nog net onder de tijd van topfavoriet Bodnar.

In tegenstelling tot de tijdrit bij de vrouwen gisteren bleef het parcours in Denemarken vandaag wel droog. Mede door die goede omstandigheden werd de tijdrit een echte nagelbijter. Aan het eerste tussenpunt had de Nederlander Jos van Emden 4 seconden voorsprong op de Oostenrijker Matthias Brändle en 6 op de Ier Ryan Mullen. Victor Campenaerts, die vorig jaar zilver pakte op het EK in Plumelec, was daar pas achtste op 18 seconden.

Campenaerts had een achterstand van 18 seconden aan het eerste tussenpunt. Foto: Photo News

Maar aan het tweede tussenpunt veranderde de situatie compleet. Mullen had daar de snelste tijd voor Maciej Bodnar. De Poolse topfavoriet had duidelijk zijn ritme gevonden in het tweede deel en stond plots op 5 seconden. Brändle volgde op 8 seconden. Campenaerts schoof op naar een zesde plaats, maar wel nog steeds op 17 seconden van Mullen.

Spanning troef

Aan het derde tussenpunt sloeg de situatie opnieuw om. Uit het niets stond Victor Campenaerts met de snelste tijd bovenaan, Mullen zakte naar een tweede stek op 5 seconden. Topfavoriet Bodnar kwam daar tot op 8 seconden van de Belg.

Dan was het wachten op de eindtijden. De Ier Mullen kwam als eerste van de favorieten over de streep in een tijd van 53’17”. Na hem moesten er nog dertien renners binnenkomen en Mullen kon het allemaal bekijken vanuit de hot seat. Hij zag dat Jos van Emden en Brändle hun tanden stuk beten op zijn tijd. Ook thuisrijder Madsen bleef boven de tijd van de Ier. De Pool Maciej Bdonar zette wel een snellere tijd neer. Maar Campenaerts verbeterde die tijd nog eens met twee seconden en pakte zo het goud na een sterke remonte.

Uitslag:

1. Victor Campenaerts (BEL) in 53”12

2. Maciej Bodnar (POL) +2

3. Ryan Mullen (IER) +4

4. Matthias Brändle (OOS) +9

5. Jos van Emden (NED) +21

Foto: Photo News