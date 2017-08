Deze bloementrend fleurt het najaar helemaal op!

Frisse bloemenprints geven ons een instant zomers gevoel, maar niet getreurd, de bloemenprint in fashion gaat vlot over naar herfst- en winterseizoen. Grote designers tonen met veel enthousiasme hun bonte collecties op de catwalk en we spotten bloemen van kleine romantische prints tot grote victoriaanse patronen. Deze trend fleurt het najaar helemaal op!

Vaak wordt de bloemenprint geassocieerd met een klassieke look. Dit is anno 2017 niet meer zo. Collecties tonen zeer trendy items, waaronder ook sportieve casual sweaters, tops of jurken in mooie materialen.

Wens je liever je 'saaie' kantooroutfit op te fleuren, kies voor één van deze bloezen. Een strakke 'cigarette' broek of stijlvolle pencilskirt staat prachtig in combinatie met een kleurrijke bloemenprint.

Bloemenprints kunnen ook een romantische en 'girly' look creëren. Kijk naar topjes met een extra ruffle of detail aan voor een zeer vrouwelijke look.

Als je je helemaal thuisvoelt in de bloemenprint durf jij natuurlijk ook een onderstuk in deze print; denk aan een vrouwelijke rok of fashionable broek. Combineer deze met een effen top of pullover zodat de aandacht volledig naar de print gaat.