Deense beloften scoren voor eigen volk, Leysen wordt tiende op EK tijdrijden

Kasper Asgreen is de nieuwe Europese kampioen tijdrijden bij de beloften. Ook de zilveren medaille was voor de Denen met Mikkel Bjerg die op één seconde strandde. De Fransman Corentin Ermenault vervolledigde het podium op 22 seconden van de Europese kampioen. Senne Leysen werd eerste Belg op een tiende plaats, op 1:45, Stan Dewulf eindigde als 32e.

Belgisch kampioen tijdrijden Senne Leysen legde het parcours van 31,5 km in het Deense Herning af in 39:18, op 1:45 van de gouden medaille.

“Dit is een bevestiging van vorig jaar toen ik ook tiende werd”, vertelde hij na afloop. “Toen lag het parcours me nog iets beter, maar goed, hier voelde ik me ook best wel goed. Alleen op het eind kreeg ik het vrij lastig, viel ik een klein klein beetje stil en had ik het nog moeilijk, maar veel dichter had ik niet kunnen eindigen. Met deze tiende plaats kan ik leven. Tiende is niet slecht op een EK, ik hoopte om iets beter te doen dan vorig jaar, maar het is alvast niet slechter. Hopelijk kan ik op het WK, waar het parcours selectiever is, iets beter scoren en daar top tien rijden. Een WK is toch net iets prestigieuzer dan een EK.”

Stan Dewulf eindigde op een 32e plek op 3:13. “Ik had geen slechte dag, maar ook geen superbenen”, deed hij zijn verhaal. “Maar ik had toch gehoopt op een iets beter resultaat dan 32e. Op een EK of WK wil je toch altijd scoren en ik had liever ergens rond een twintigste plek geëindigd.”