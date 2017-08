Bisschop Hoogmartens: "Paus geeft zijn zegen voor de Virga Jessefeesten"

Hasselt -

Niemand minder dan paus Franciscus heeft zijn zegen gegeven voor de Virga Jessefeesten die zondag van start gaan in Hasselt. Dat zei bisschop van Hasselt Patrick Hoogmartens donderdagmiddag in de studio van TV Limburg. “Het is de eerste keer dat we een zegening van de paus ontvangen”, klinkt het. “Franciscus heeft dat schriftelijk naar mij gestuurd. Hij zegt dat hij meeleeft met de Virga Jessefeesten en hoopt dat deze traditie van eeuwen ook vandaag vruchtbaar mag zijn voor de huidige samenleving. We zijn daar heel blij mee.”