Student Brusselse journalistenschool opgesloten in Turkije

De Brusselse journalistenschool Ihecs volgt de situatie van Loup Bureau op de voet op. Deze Franse freelancejournalist, die een opleiding volgt aan de school, werd vorige week opgepakt in Turkije. De school heeft contact met Buitenlandse Zaken en TV5 Monde, voor wie de journalist een reportage aan het draaien was, meldt Ihecs-directeur Jean-François Raskin. Bureau werd opgepakt aan de grenspost van Habur, tussen Turkije en Irak, toen hij het land wilde verlaten.

De journalist was in de regio om een reportage te actualiseren die hij enkele jaren geleden voor TV5 Monde gemaakt had over de strijders van de Volksbeschermingseenheden (YPG). Ankara beschouwt die als de Syrische tak van de PKK. Omdat hij zijn werk niet kon doen, had hij beslist het land te verlaten, en dat stond hij op het punt te doen toen hij werd opgepakt.

Verdenking terroristische activiteiten

De Turkse autoriteiten verdenken hem van terroristische activiteiten, samen met de Koerdische strijders in Syrië. Hij werd dinsdag aangehouden. Volgens de Ihecs-directeur gaat het om een “absurde” rechtvaardiging.

Een bron die woensdag geciteerd werd door het regeringsgezinde persagentschap Anadolu zei dat Bureau werd opgepakt nadat bleek dat hij foto’s bij had waarop hij te zien was samen met YPG-strijders.

Bureau is al verschillende jaren actief als journalist, en is gespecialiseerd in berichtgeving over de Arabische wereld. Hij heeft Arabisch geleerd in Egypte.

Turkije staat op de 155e plaats, op 180 landen, in het persvrijheidsklassement van Reporters zonder Grenzen.