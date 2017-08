Verdachte aangehouden na val uit appartement op Linkeroever

Er is een verdachte aangehouden voor de verdachte val van Jhonny Zapata uit zijn appartement op de Blancefloerlaan op Linkeroever. Het gaat om een 36-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit. De man is een bekende van het gerecht.

De verdachte werd woensdagnamiddag gearresteerd. “Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor diefstal met geweld en opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid”, meldt Lentle Jespers van het Antwerpse parket.

De onderzoeksrechter besliste vervolgens om de verdachte aan te houden. Er zijn sterke aanwijzingen dat hij zaken heeft gestolen uit het appartement van slachtoffer Jhonny Zapata. De 36-jarige verdachte zou hem ook geslagen hebben, waarop Zapata probeerde om via het raam weg te vluchten.

Zapata ligt sinds vrijdag in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij viel enkele meters naar beneden, gekleed in pikante vrouwenkledij. In zijn appartement en op een elektriciteitskabel die bij hem gevonden werd zaten bloedsporen. Alles wees erop dat er een tweede persoon in de flat aanwezig was op het moment van de feiten.