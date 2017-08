Samenwonend? Dan deel je ook bacteriën met je lief

Woon je samen met je lief, dan deel je meer dan de badkamer en de pot choco. Je neemt ook zijn bacteriën over en vice versa. Dat blijkt uit een recente studie die verscheen in mSystems, het publieke vakblad van de American Society for Microbiology.

Een team onderzoekers volgde tien heteroseksuele koppels die samenwonen en namen meer dan driehonderd huidstalen. Ze ontdekten dankzij onderzoekersalgoritmen dat de microbiële gegevens van één individu voor 86 procent overeenkomen met die van hun huisgenoot.

De zogenaamde ‘microbiomen’, kleine ecosystemen van bacteriën, schimmels, virussen en andere micro-organismen die op en in het lichaam leven, zijn uniek maar ook flexibel en daarom kunnen ze zich aanpassen en aarden op de beide lichamen. Ze zijn vooral terug te vinden op de voeten. Volgens de vorsers is dat logisch omdat koppels blootsvoets over hetzelfde oppervlak lopen. Ook ter hoogte van het bovenlichaam, de navel, de neusgaten en de oogleden delen de koppels veel bacteriën. Dat is dan weer het rechtstreekse gevolg van elkaar knuffelen en diep in de ogen kijken.

Hoewel de studie zeer beperkt is omdat er maar tien koppels aan meewerkten, zijn deze bevindingen interessante informatie die de onderzoekers kunnen gebruiken in toekomstige studies. “Hoe meer we te weten komen weten over de factoren die de menselijke microbiomen beïnvloeden, hoe meer we de barrières zullen begrijpen die onze lichamen beschermen tegen ziekte en hoe beter we ons immuunsysteem kunnen trainen”, zegt Josh Neufeld, medeauteur en bioloog aan de Canadese universiteit van Waterloo in een email aan The New York Times.