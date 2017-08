Straten en parking vanavond afgesloten voor generale repetitie Virga Jessefeesten

Hasselt - Vanavond zakken de tweeduizend deelnemers aan de Virga Jesseomgangen voor het eerst allemaal samen af naar het Dusartplein voor de generale repetitie. Na wellicht wat schaafwerk en de laatste schoonheidsfoutjes wegwerken, is het zondag voor ‘echt’. De veiligheidsmaatregelen zijn dat vanavond in elk geval al wel: van 17 tot 22 uur mag er geen auto meer in de oefenzone. Alleen fietsers en voetgangers kunnen nog door.

Vanaf 19 uur wordt het bijzonder spannend voor het Virga Jessecomité, de regisseur, politie en stad want dan wordt de ‘proefommegang’ afgetrapt aan het Kolonel Dusartplein. Twee uur eerder wordt een ruimere zone rond het parcours - de zogenaamde evenementenzone - al volledig verkeersvrij. “Gemotoriseerd verkeer mag niet meer in die zone vanaf 17 uur, vanaf 22 uur kan het opnieuw. Krijg je verzorging of leveringen aan huis? Spreek dan af dat ze langskomen vóór 17 uur”, klinkt mobiliteitscoördinator Tom Buntinx. Uitzonderingen worden niet gemaakt, doorgangsbewijzen zijn er niet. “De bewoners van de straten hebben een brief gekregen over de maatregelen.”

Het parcours van de generale repetitie loopt over het Dusartplein, langs de Maastrichtersteenweg, Bosstraat, Muggenstraat, Vlindersstraat, Theresiastraat, Willekens­molenstraat, Congostraat en Kapermolenstraat naar de Boudewijnlaan. Parkeren langs die route mag niet, vanaf 17 uur begint de politie alles kordaat vrij te maken. Parkeren in de ondergrondse én bovengrondse parking van het Dusartplein kan ook niet tussen 17 en 20 uur. Ook te voet komt u er dan niet meer in.

