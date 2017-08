Anderlecht denkt aan twee Rode Duivels

Paars-wit tast in zijn zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger nog opvallende pistes af. Zo werd het vizier al even gericht op twee Rode Duivels. Thomas Vermaelen (31) moet weg bij Barcelona, waar hij nog tot 2019 een contract heeft, maar veel ploegen zijn afgeschrikt door zijn recente blessureverleden.

Daarnaast viel ook de naam van Laurent Ciman (31). Die is één van de sterkhouders bij Montreal in de Amerikaanse competitie, waar het seizoen volop bezig is en waar hij nog vastligt tot 2018.