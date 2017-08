Beyhan kookt: confituur van aardbei, framboos en rabarber

Ooit stond ze achterin de keuken van haar mans kebabzaak te zwoegen, maar vandaag is de Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag bekender dan Jeroen Meus op de sociale netwerksite mutfaktayim_b. Deze week maakt ze een overheerlijke confituur klaar. Smakelijk!

Ingrediënten: 500 gram aardbeien, 500 gram frambozen, 500 gram rabarber, wat citroensap, 1,5 kilo fijne suiker, gesteriliseerde potten.



Bereiding:



- Schil de rabarber en snij in fijne schijfjes.

- Spoel de aardbeien en verwijder de kroontjes. (Eventueel kan je de grote aardbeien in stukjes snijden.)

- Spoel de frambozen even af.

- Doe alles in een ruime kom en voeg de suiker hieraan toe. Dek af en zet het geheel weg voor minstens 5 uurtjes of een nacht (op deze manier ontstaat er een natuurlijke geleivorming waardoor je geen geleisuiker hoeft te gebruiken).

- Breng het geheel na deze pauze aan de kook, voeg eventueel een paar lepels water toe en sluit de kookpot af met een deksel.(Laat 10 minuten zacht borrelend doorkoken)

- Begint er sap te komen? Zet het vuur dan een beetje hoger.

- Voeg het citroensap toe.

- Laat alles ongeveer 20 à 30 minuten koken terwijl je er regelmatig in roert (zonder deksel).Verwijder het schuim dat aan het oppervlak verschijnt.

- Controleer of de confituur dik genoeg is (Doe een lepel confituur op een koud koffiebordje leg het enkele minuten in de diepvries Als de confituur verstijft, is hij goed.) De confituur is nu nog vloeibaar, maar zal opstijven bij het afkoelen!

- Schep de hete confituur in gesteriliseerde potten.

- Sluit goed af met een deksel en laat omgekeerd afkoelen.



Tips:

-Gebruik je geleisuiker/confituursuiker dan vermindert de kooktijd.

-Op een donkere plaats blijft de confituur maandenlang goed.

-Na opening bewaar je de bokaal het best in de koelkast.

-De basis: 1 kg suiker, 1 kg fruit.