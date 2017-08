Al zeker vijftig kandidaat-meters voor Danique

Sint-Truiden - Amper één dag na haar emotionele oproep in onze krant, heeft de negenjarige Danique Mortiaux uit Velm (Sint-Truiden) haar meter voor het uitkiezen. “Al zeker vijftig mensen hebben mij gecontacteerd. Zo fijn dat er zo veel mensen om mij geven”, zegt een overgelukkige Danique.

Na het overlijden van haar meter Irene vijf jaar geleden ging Danique gisteren via onze krant op zoek naar een opvolgster. Haar oproep beroerde tientallen lezers. “Veel kandidaat-meters zochten al contact met Danique of met mij via Facebook Messenger”, zegt mama Karin. “Ik lees alles mee wat mensen naar Danique sturen. Met één iemand klikt het nu al heel goed, mijn dochter kan erg goed met haar babbelen. Er zijn ook al twee vrouwen aan de deur geweest. Eén van hen wilde zelfs geld geven, maar daar is het ons echt niet om te doen.” Danique zelf is overgelukkig met alle aandacht. “Ze kan het bijna niet geloven dat er zo veel mensen haar meter willen zijn. Ze moest bijna huilen, van puur geluk.”

