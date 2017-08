Tientallen Belgische gezinnen begluurd via eigen webcam of bewakingscamera: ook Limburgse slachtoffers

Sint-Truiden / Landen / Wellen - Tientallen Belgische gezinnen, waaronder ook Limburgers, worden via hun webcam of bewakingscamera’s begluurd door hackers. De beelden zijn live te volgen op Russische websites, zo ontdekte de VRT-redactie.

Op de Russische website insecam.org zijn live beelden te zien van tientallen Belgische gezinnen en bedrijven. De streaming gebeurt gewoon via de webcam of de bewakingscamera. Een onveilige aansluiting ligt meestal aan de oorsprong van de lekken. Ook de elektrozaak van Michel Neven in Sint-Truiden is één van de slachtoffers. De man reageert bijzonder aangedaan en is in shock wanneer hij met de beelden geconfronteerd wordt. “Ik krijg het er warm en koud van tegelijk. Een paar weken geleden zijn we nog overvallen geweest”, aldus de man. Opvallend aan de site: je kan per land kiezen. Bij de beelden staat ook een regio of zelfs stad waar de beelden vandaan zouden komen. Zo maakten de hackers ook al slachtoffers in Landen en Wellen.

Ruim een jaar geleden beloofde staatssecretaris voor privacy, Philippe De Backer (Open VLD) nochtans strenger op te treden tegen deze malafide toestanden. De Backer vroeg aan de Computer Crime Unit van de Federale Politie na te gaan hoe hackers te werk gaan. Volgens de overheid is het echter bijzonder moeilijk om de hackers tegen te gaan, aangezien ze vanuit buitenlandse websites opereren. Jeroen Baert, computerspecialist, legt de oorzaak van de lekken vooral bij de standaardinstellingen van camera’s. Zo vinden veel mensen het niet nodig om de het standaard paswoord aan te passen. “Mensen kunnen best de handleiding van hun apparaat goed lezen. Het is ook mede de schuld van de fabrikanten die de instellingen zo gemakkelijk en open mogelijk proberen maken zodat mensen gewoon hun apparaat moeten aansluiten en de kous af is. Het is de taak van de fabrikanten dit probleem op te lossen”, besluit Baert tegen de VRT.