Don Quichot en Zorro zitten in wijn van Nele uit Neerpelt

Neerpelt / Peer - Nele Keunen: “Ik ben uit België vertrokken in 2001 omdat ik vast zat. Ik had mijn diploma van psychologie-assistente na 3 jaar studies in Antwerpen, maar was niet meteen van plan in die sector te gaan werken. Na een paar jobs links en rechts ben ik vertrokken. Ik wilde de Spaanse kust helemaal afgaan en daarna naar India trekken. Dat was het plan. In de Franse Pyreneeën ben ik gestrand in het plaatsje Thuès-entre-Valls, bij Luc Thys een Antwerpenaar die daar al vele jaren gites verhuurt. Ik wou het geld voor mijn Indiareis niet opmaken en zocht dus werk. Op zijn aanraden ben ik naar Banyuls-sur-Mer getrokken om druiven te plukken. Het is daar dat ik mijn huidige vriend Cédric Escarra (40) heb leren kennen. Hij werkte voor de wijnboer waar ik ging plukken. Na de oogst heb ik mijn reis langs de Spaanse kust alleen verder gezet. Maar nadien zijn we samen naar India gereisd. Drie maanden hebben we door dat grote land getrokken. Dat was een stevige test voor onze relatie.”

Twee kindjes

“Na de India-reis hebben we een aantal jaren hier in de bergen gewerkt, opdrachten voor toeristen en klusjes in hotels in Font-Romeu. In 2007 kregen we in Banyuls de gelegenheid gelegenheid ...