Limburgs Molenheide trekt naar de Ardennen

Houthalen-Helchteren - Park Molenheide, gelegen in Houthalen-Helchteren, breidt uit. De groep maakte vandaag bekend een nieuw park te openen in de Ardennen.

‘Domain Moulin d’Hotton’, gelegen in het stadje Hotton, op zo’n 12 kilometer van Durbuy, is de nieuwe aanwinst van de groep. “Het domein, dat vlak aan de Ourthe ligt, was oorspronkelijk een camping. Door het plaatsen van luxechalets, die gekocht of gehuurd kunnen worden, wordt er nu volop ingezet op rust en comfort.”

Om mensen warm te maken voor de locatie organiseert de groep één weekend per maand kennismakingsrondleidingen, waarbij geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen. “Die dagen vinden plaats op 27/8, 24/9, 15/10, en 12/11, van 11 tot 17 uur”, aldus Molenheide. Het park in Hotton zal wel erg verschillend zijn van dat in Houthalen-Helchteren. “Het bungalowpark Molenheide focust zich op kinderen en de groene omgeving van Limburg. In Hotton trekken we de kaart van de prachtige omgeving en het comfort van de Ardennen. De centrale ligging, recht in de driehoek Durbuy, Marche-en-Famenne en La Roche-en-Ardenne is een groot pluspunt. Bovendien loopt het fietsroutenetwerk langs het domein, samen met talloze wandelroutes in de aangrenzende heuvels. Kajaks kunnen aan het domein zelf gehuurd worden en we gaan de gasten ook leren vliegvissen.”