Verder onderzoek naar sociale dumping Loois transportbedrijf

Tessenderlo - De Hasseltse arbeidsrechtbank heeft nog geen eindvonnis geveld in de zaak van zeven Bulgaarse chauffeurs tegen transportfirma RMT uit Tessenderlo.

De Bulgaren sleepten het bedrijf voor de rechter omdat ze claimen het slachtoffer te zijn van sociale dumping. Met haar Bulgaarse dochterfirma Remetra stelde het Bulgaarse truckers tewerk in België. Volgens vakbond BTB-ABVV streken de zeven truckers 211 euro per maand op en verbleven ze in erbarmelijke omstandigheden. Ze vragen nu in totaal een vergoeding van 236.000 euro.

De rechtbank heeft nu aan de bevoegde inspectiediensten de opdracht gegeven om een reeks feiten te onderzoeken die de sociale dumpingpraktijken al dan niet moeten aantonen. De sociale inspectie zal inlichtingen verzamelen over de verwevenheid tussen de bedrijven RMT (België) en Rematra (Bulgarije), over de eigenaar van de bedrijfsgebouwen en de gebruikte vrachtwagens, over de precieze firma met wie de opdrachtgevers contact hadden en aan wie ze betaalden, over de loonbetalingen aan de chauffeurs,… . Na afronding van het onderzoek herneemt de arbeidsrechtbank het proces op 22 februari.