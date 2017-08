Meisje (13) redt buurvrouw uit waterput: “Ik beloofde haar dat ze niet zou verdrinken”

Dankzij het heldhaftig optreden van een 13-jarig meisje kon de brandweer gisteren een 86-jarige vrouw redden uit een waterput in Doomkerke. “Alleen haar hoofd stak nog boven water. Ik hield haar vast en beloofde dat het zou goedkomen”, zegt Yuma.

Van een droom in een nachtmerrie belanden: de dertienjarige Yuma Claeys uit Doomkerke, bij Ruiselede, maakte het woensdagmorgen mee. Het meisje had de avond voordien een onvergetelijk concert van U2 gezien in Brussel, maar nagenieten zat er niet in. Integendeel, toen ze woensdagmorgen rond 9 uur nog lag te slapen, werd ze plots ruw gewekt door geschreeuw.

Foto: gsd

“Door mij openstaand slaapkamerraam hoorde ik iemand om hulp roepen”, vertelt Yuma. “Help mij, help mij, klonk het in de verte. Ik heb onmiddellijk mijn schoenen aangetrokken, heb mijn gsm genomen en ben gaan kijken.”

Terwijl haar ouders Rosita Callewaert (48) en Koen Claeys (48) nog nietsvermoedend lagen te slapen, trok Yuma op onderzoek. Ze liep naar het vlakbij gelegen Parochieveldbos. “Toen ik de stem hoorde, dacht ik eerst dat het een jongen was. Misschien was hij gevallen? Of misschien was hij in de problemen gekomen door iemand anders?”

Waterput

Yuma liep tussen de bomen op het onophoudelijk geroep af. Na een vijftal minuten had ze door dat het geluid van bij haar buren kwam. Die wonen naast een maïsveld in een alleenstaand huis, op een honderdtal meter van de woning van Yuma.

“Ik liep door een vuile gracht om bij hun tuin te geraken. Ik hoorde een vrouw roepen, maar ik zag haar nergens. Tot ik in de tuin ging en twee handen uit de waterput zag steken.”

De waterput waarin de buurvrouw gevallen was. Foto: gsd

Tot haar grote verbazing zag Yuma haar 86-jarige buurvrouw G.D. in de put hangen. De vrouw was in shock en zei dat ze er al van rond 7 uur in zat. Met haar handen klampte ze zich vast aan de bovenkant, maar ze geraakte er niet meer uit.

“Enkel haar hoofd kwam nog net boven het water uit”, zegt Yuma. “Ik heb haar beide handen vastgenomen en heb haar beloofd dat alles zou goedkomen. Ze was blij dat ik er was, maar ze dacht dat het te laat zou zijn en dat ze zou verdrinken.”

Brandweer

Yuma bleef ongelofelijk koelbloedig voor haar leeftijd. Ze kalmeerde de vrouw, nam met haar ene hand haar gsm-toestel en belde de hulpdiensten. Ze bleef daarna de vrouw kalmeren tot de brandweer er was.

“Ik stelde haar gerust. Ik zei dat ik haar niet zou laten vallen. Met drie brandweermannen hebben ze haar er daarna uitgehaald. Ze hebben haar in een folie en deken gewikkeld en naar de ziekenwagen gebracht.”

Johan Lemey, postoverste van de Ruiseleedse brandweer bevestigt het verhaal. “Dankzij het buurmeisje is die vrouw gered. Niemand kon haar horen, ze zou er niet meer zijn uitgeraakt. Wellicht ging onderkoeling haar fataal worden.”

Op school geleerd

Terwijl de vrouw naar het ziekenhuis werd gebracht, stapte een politieagente samen met Yuma naar huis. Koen en Rosita wreven zich de ogen uit toen ze hoorden wat een heldendaad hun dochter had verricht. “We weten dat Yuma een kordate is en dat ze niet op haar mond is gevallen, maar we zijn toch onder de indruk dat ze zo kalm is gebleven”, zeggen Rosita en Koen. “Het is vooral straf dat ze ons niet eens wakker heeft gemaakt. En dat ze de reflex had om haar gsm mee te nemen. Terwijl wij van niets wisten, was ze een leven aan het redden.”

Yuma en haar ouders, Koen en Rosita Foto: gsd

“Toen ik het geroep hoorde, wist ik dat ik meteen moest gaan kijken vooraleer het te laat was”, zegt Yuma. “In het vak gezinstechnieken op school heb ik geleerd dat ik rustig moet blijven in zulke situaties. Dat ik moet zorgen voor mijn eigen veiligheid en die van anderen en dat ik 112 moet bellen.”

Het meisje kreeg na haar geslaagde tussenkomst felicitaties van de brandweermannen en de politie. Haar buurvrouw die ze redde, kreeg in het ziekenhuis de nodige hulp. Ze was door een wanhoopspoging in de put terecht gekomen.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan contact opnemen met het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.