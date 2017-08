Danny van Poppel heeft de vijfde etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De Nederlander van Team Sky was de snelste in een door een valpartij verstoorde massasprint in de natte straten van Rzeszów. Luka Mezcec (Orica-Scott) werd tweede, wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) derde.