17 jaar burenruzies veroorzaakt draait uit in celstraf voor 81-jarige man

De 81-jarige Rudolf R. uit het Nederlandse stadje Leersum is veroordeeld tot 3 maanden cel. Reden: hij veroorzaakt al 17 jaar lang een burenruzie.

“Het begon allemaal toen we merkten dat er dingen uit ons huis ontvreemd werden”, steekt slachtoffer Gert Griffioen van wal. “Daarna werden er vernielingen aangebracht, ging het over tot mishandeling. We zijn twee keer zelfs gevlucht, ergens anders gaan wonen, maar we kregen het huis niet verkocht”, aldus Griffioen. Samen met zijn vrouw besloot de man terug te keren. Griffioen maakte van veel incidenten videobeelden. Vorig jaar werd Rudolf R. Daarvoor een dwangsom van 300.000 euro opgelegd, in de hoop dat de bejaarde man zou kalmeren, maar dat gebeurde niet.

Hij moet nu de cel in voor het vernielen van twee auto’s, in oktober 2015 en maart 2016 en het plegen van erfvredebreuk. Als Rudolf R. durft het erf van zijn buren te betreden, krijgt hij per overtreding twee weken extra celstraf opgelegd, met een maximum van drie maanden.

Het Openbare Ministerie liet nog weten dat ze beseffen dat een celstraf maar een tijdelijke oplossing is, aangezien Rudolf R. ooit terug zal keren naar het huis.