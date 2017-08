Agent blies zelf in ademtoestel om voldoende alcoholcontroles te verzamelen

Een agent van de Brusselse politiezone Montgomery (Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe) wordt ervan verdacht zelf in een ademtesttoestel geblazen te hebben en de nummerplaat van een geparkeerde wagen opgeschreven te hebben. Hij zou dat gedaan hebben om te voldoen aan zijn quotum van vijf alcoholtesten per dag. Dat schrijft La Capitale woensdag. Een woordvoerder van de zone Montgomery bevestigt dat een intern onderzoek is geopend.

De dienst die de proces-verbalen codeert, kwam erachter dat het ingegeven voertuig toebehoorde aan iemand die overleden was. Daarop is een intern onderzoek geopend. Daaruit moet blijken of de agent een fout heeft gemaakt. Mogelijk krijgt hij een sanctie.

De woordvoerder van de politiezone wou verder geen commentaar kwijt.