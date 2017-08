Totti voor eeuwig in de hemel: zijn laatste Roma-shirt met een raket de ruimte in

Mission complete voor AS Roma. Donderdagavond is het laatste truitje dat Francesco Totti droeg in een wedstrijd van de Romeinen, de ruimte ingeschoten. Zo zal Totti tot in de eeuwigheid in het heelal vertoeven.

Francesco Totti droeg op 28 mei voor de laatste keer het iconische truitje met het nummer 10 van AS Roma. De club wilde het shirt nadien vereeuwigen en koos ervoor om het truitje de ruimte in te schieten met een raket.

Totti zelf was ook wel te vinden voor het idee en dinsdagavond was het dan zover: de raket ‘Vega’ bracht het truitje de ruimte in vanop een lanceerbasis in Frans-Guyana.