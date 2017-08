ING België moet miljoenen opzijzetten na verloren rechtszaak

ING België moet mil­joe­nen op­zij­zet­ten nadat het een rechts­zaak heeft ver­lo­ren rond een doch­ter­on­der­ne­ming in Luxem­burg. Dat schrijft De Tijd.

ING België zag zijn onderliggend resultaat in het tweede kwartaal 38 procent dalen tot 216 miljoen euro. Die stevige daling is volgens ING grotendeels te wijten aan het feit dat de bank hier voor 177 miljoen euro aan kosten in de boeken moest nemen. Die kosten zijn grotendeels gestegen door extra provisies voor een rechtszaak in Luxemburg.

“Het gaat over een rechtszaak met één bepaalde klant van een Luxemburgse activiteit die we al in 2000 hebben stopgezet” zei topman Ralph Hamers tijdens een conference call. “De zaak sleepte al jaren aan, maar we hebben ze uiteindelijk verloren. We gaan nu in beroep tegen de uitspraak, maar we nemen al een voorziening. Meer informatie over het dossier geven we niet”