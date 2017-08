Hoe hoog mag Teuns mikken? “Groeien in schaduw van toppers”

Dylan Teuns maakte maandag in de Ronde van Polen op indrukwekkende wijze brandhout van de concurrentie. Niet Janneke en Mieke, maar kerels met naam en faam: Peter Sagan, Rafal Majka, Rui Costa, Adam Yates, Vincenzo Nibali en nog een reeks fraaie renners. Welke toekomst heeft deze 25-jarige Halenaar? We legden ons oor te luisteren bij zijn vroegere coach BMC-coach Rik Verbrugghe en bondscoach Kevin De Weert.

Rik Verbrugghe was coach van Dylan Teuns toen hij nog bij de opleidingsploeg van BMC reed. “Of ik het verwacht had? Ja en nee eigenlijk. Ja, want het zat er al een tijdje aan te komen. Zijn derde plaats ...