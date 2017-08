Megatransfer in kannen en kruiken: Neymar krijgt toestemming om Barcelona te verlaten

De megatransfer van aanvaller Neymar voor 222 miljoen euro naar PSG lijkt nu helemaal in kannen en kruiken. De Braziliaan heeft toestemming gekregen om zijn club Barcelona te verlaten voor de Franse hoofdstad. Vanochtend meldde hij zich nog wel op het oefencomplex van de Catalanen, maar dat was vooral om zijn afscheid aan te kondigen bij zijn ploegmaats. De training sloeg hij gewoon over. Neymar wordt meer dan dubbel zo duur als de huidige duurste speler aller tijden, Paul Pogba.

Neymar meldde zich vanochtend om 9 uur op het oefencomplex van zijn club Barcelona, maar deed daar niet veel meer dan zijn ploegmaats vertellen dat hij hen verlaat. Trainer Ernesto Valverde gaf hem de toestemming de training over te slaan om zijn transfer naar PSG af te ronden. Na een uurtje was Neymar alweer weg, nauwelijks enkele minuten later bevestigde het Twitteraccount van Barcelona het nieuws waar de hele wereld op wachtte.

Neymar Jr hasn't trained on Wednesday with the permission of the coach #FCBlive — FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 augustus 2017

De transfer van Neymar is grensverleggend, zelfs voor de geschiedenis van het voetbal. Ruim 110 miljoen meer dan wat Manchester United vorig jaar betaalde voor Paul Pogba. Het is van 1982 en de transfer van Diego Maradona naar Barcelona geleden dat het transferrecord in één keer werd verdubbeld. Met een jaarloon van 60 miljoen euro gedurende vijf contractjaren loopt de kostprijs van de hele operatie zelfs op tot meer dan 500 miljoen euro.

Volgens de doorgaans goed ingelichte sportkrant l’Equipe zal Neymar ten laatste komende maandag in Parijs worden voorgesteld.

Spaanse voetbalbond sputtert nog tegen

Het nieuws dat Neymar afscheid genomen heeft van zijn ploegmaats bij Barcelona komt er nauwelijks enkele uren nadat het dagblad Sport bekendmaakte dat de Spaanse voetbalbond alsnog een stokje voor de transfer wil steken. Ze willen niet toestaan dat de afkoopclausule van 222 miljoen euro gelicht wordt omdat Barcelona en Neymar nog in conflict zijn over een premie van 26 miljoen euro. Die werd beloofd aan de vader van Neymar mocht zijn zoon op 31 juli 2017 nog voor Barcelona spelen, maar niet toegekend door de club omdat de Braziliaan op weg lijkt naar PSG.

Daarnaast stelt de Spaanse voetbalbond zich ook vragen over de ‘Financial Fair Play’. Kort gezegd is dat een regel die stelt dat voetbalclubs niet meer mogen uitgeven dan de inkomsten die ze genereren uit het voetbal. “Als PSG de afkoopclausule betaalt, zullen we dit aanklagen”, aldus voorzitter Javier Tebas.