Topmodel bewijst dat ook sterren last hebben van puistjes tijdens die periode van de maand

Last van puistjes tijdens je maandstonden? Je bent vast en zeker niet de enige en zelfs badpakkenmodel Chrissy Teigen (31) heeft er behoorlijk wat last van. Op Twitter deelde ze heerlijk eerlijk zoals ze is dan ook een filmpje waarin haar ontstoken huid en de pukkels duidelijk te zien zijn en ze geeft aan dat ze die altijd ziet verschijnen als het die periode van de maand is.

Chrissy Teigen, badpakkenmodel en vrouw van John Legend, tackelt graag onderwerpen waar andere sterren zich nooit over durven uitlaten. Zo heeft ze in het verleden al openhartig gepraat over haar postnatale depressie en het feit dat ze bijzonder vaak is langsgeweest bij de plastisch chirurg. Dit keer was het de beurt aan het fenomeen waarbij ze last heeft van puistjes tijdens de periode van haar maandstonden.

Om dat te bewijzen, deelde ze een filmpje waarin ze in close-up de gevolgen van haar menstruatie op haar gezicht toont. En jawel, we krijgen van dichtbij de geïrriteerde huid, pukkels en rode vlekken te zien.

Heel wat Twitteraars reageren dan ook opgetogen op de video. De meesten zijn vooral blij dat er eindelijk celebs zijn die tonen dat ook zij niet perfect zijn. "Als vader van twee jonge dochters doet het deugd om eens een model te zien dat zich goed in haar vel voelt, ook als ze er niet perfect uitziet", klinkt het onder andere.